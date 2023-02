Potenza: domenica Sfilata di Carnevale! Ecco i dettagli

Sarà una sfilata di Carnevale nel segno dell’inclusione e della concordia, quella che si terrà a Potenza, domenica 19 febbraio, e i cui contenuti sono stati presentati, oggi, ai giornalisti, alla presenza dell’assessore comunale alle pari opportunità, Vittoria Rotunno, e del consigliere comunale, Piero Calò.

Ulteriori dettagli da Ansa:

“Per l’occasione della festa, fin dal 2017, è stato creato un coordinamento del carnevale “Nessuno escluso – è la Potenza del Carnevale”, rappresentato da Tonino Nella, che mette insieme “Amici dell’Hospice San Carlo Potenza”, “Gente Allegra Comunità Emmanuel”, “Gruppo di Volontariato Solidarietà”, “Caritas Diocesana Potenza”, “Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di Potenza”, “Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti”, “Associazione Portatori della Iaccara”, “Associazione Terra Mia – San Gerardo La Porta”, “Universo Salute Opera Don Uva Potenza”, “Il Centro della Potenza”, “Associazione Santa Croce in Movimento”.

La sfilata partirà da piazza don Bosco alle ore 15:00 (raduno previsto alle ore 14:00).

Attraverserà via Angilla Vecchia, via Mazzini, Porta Salza per concludersi in piazza Matteottti.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)