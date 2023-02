Potenza, “è gravissimo: sempre più furti in queste zone anche con i proprietari in casa”! La denuncia

Cresce l’allarme furti nelle abitazioni periferiche.

Riferisce il Consigliere Michele Beneventi di Potenza Prima:

“Situazione ormai fuori controllo.

Anche il nuovo anno è iniziato con numerose effrazioni ai danni dei cittadini della Città di Potenza, in alcune occasioni persino con i proprietari in casa.

Fenomeni che ormai incessantemente si susseguono da diversi mesi su tutto il territorio comunale.

Le aree maggiormente interessate, risultano essere quelle periferiche alla Città, quelle che fino all’anno 2014, risultavano dal punto di vista toponomastico Contrade:

Marrucaro,

Dragonara,

Giarrossa,

Giuliano,

Centomani,

Costa della Gaveta,

Varco d’Izzo,

Piani del Mattino,

Cozzala,

Cavalieri,

Tiera Tufaroli e non solo”.

Il Consigliere Beneventi a tal proposito, chiede con richiesta ufficiale a sua Eccellenza il Prefetto, interventi rapidi e concreti per arginare il gravissimo fenomeno:

“Le Forze dell’Ordine, per quanto siano persino rapide nell’intervenire, non riescono nella maniera più assoluta a contenere il fenomeno poiché il territorio risulta essere eccessivamente vasto rispetto alle stesse forze impiegate.

Il 2022 è stato un anno funesto per l’incidenza di furti sul territorio comunale potentino, anche il nuovo anno è iniziato con numerose effrazioni e furti ai danni dei cittadini, basta ricordare che nel solo periodo Ottobre 2022- Gennaio 2023, solamente nella comunità di Potenza Est, sono stati trentuno gli episodi denunciati.

In questo modo viene lesa la serenità e la libertà di ogni singolo cittadino soprattutto nel momento in cui si è costretti a rimanere rinchiusi nelle proprie abitazioni ma soprattutto, così come molto spesso accade, scatta la caccia al ladro attraverso gruppi social, innescando meccanismi pericolosi di autodifesa nelle zone che ciclicamente entrano nel mirino dei malintenzionati.

I furti nell’ultimo periodo, sono divenuti una pericolosa piaga del nostro territorio, a cui bisognerebbe trovare rimedi definitivi.

I cittadini, in molti casi impauriti e terrorizzati, continuano ad investire i propri risparmi in impianti di allarme e di videosorveglianza”.

Il Consigliere Beneventi si auspica, attraverso un formale ed autorevole intervento da parte del Prefetto, un maggiore e più incisivo impiego di personale appartenente alle Forze dell’Ordine, per fronteggiare un fenomeno divenuto insostenibile e pericoloso per i residenti delle contrade della città evidenziando che la libertà di ogni essere umano è condizione essenziale, ogni essere umano dovrebbe vivere nelle condizioni di uscire dal proprio ambiente domestico e rincasare senza però vivere nel terrore di trovare al proprio rientro spiacevoli sorprese.a

