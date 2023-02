Potenza: al via la sfilata dei carri allegorici in provincia! Ecco il programma

Prove di promozione culturale e territoriale congiunta e di branding turistico comprensoriale grazie alla sinergia tra Paterno e Marsicovetere, in occasione del Carnevale 2023, messa in campo dalle rispettive Amministrazioni comunali, dalla Pro Loco ‘Terra dei Padri’ di Paterno, dall’Associazione socio-culturale ‘Spes’ di Villa d’Agri e dal Comitato Giovani di Marsicovetere.

Scrivono i Sindaci e le Amministrazioni comunali di Paterno e Marsicovetere in una nota congiunta:

“Da un lato la tradizione, rappresenta dalla passata e gloriosa esperienza del Carnevale paternese, che la nuova e giovane Amministrazione comunale intende recuperare, in sinergia con Associazioni e volontari appassionati; dall’altro l’innovazione, interpretata da un format fresco e accattivante nato negli ultimi anni dalla collaborazione tra Associazioni di Marsicovetere e Villa d’Agri con l’Istituzione comunale.

Lo storico Carnevale paternese, il ‘Carnesciale’, fiore all’occhiello di un tempo, infatti, ha rappresentato in passato un appuntamento molto sentito che ha contribuito a costruire un sentimento profondo e radicato di affezione popolare, oltre che di partecipazione collettiva, acquisendo nel tempo prestigio costante e ampliando sempre più il bacino di utenza grazie a una risonanza regionale ed extra-regionale.

Più giovane l’esperienza della nuova stagione del Carnevale dell’altro comune valligiano, Marsicovetere, che nel recente passato ha potuto sperimentare, con crescenti successo e gradimento, un evento che è diventato appuntamento fisso nell’agenda delle manifestazioni locali e che si è consolidato, assecondando le aspettative della comunità.

Da qui l’idea di fare squadra, puntare in alto e dare vocazione e caratura comprensoriali alle reciproche manifestazioni carnevalesche.

Il programma prevede una prima tappa paternese, a partire dalle ore 15:00 di domenica 19/02/2023, con appuntamento in Piazza Isabella Morra per dare il via alla sfilata dei carri allegorici che faranno da locomotiva per la sfilata mascherata lungo le strade del paese che vedrà protagoniste attive anche le scolaresche.

A seguire, dalle ore 18:00, la Pro Loco ‘Terra dei Padri’ di Paterno proporrà degustazione de ‘La grande rafanata’ e gara gastronomica ‘Man vs rafano’.

A distanza di due giorni, martedì 21/02/2023, dalle ore 15:00, appuntamento in Piazza Zecchettin, a Villa d’Agri di Marsicovetere, per una gioiosa festa mascherata a fare da cornice all’esposizione dei carri allegorici.

Collaborazione tra i territori, fare rete con le Associazioni, mettere a sistema tutte le energie dei cittadini per sprigionarne le potenzialità creative in varie forme espressive: questi gli elementi di un progetto lungimirante, visionario e, si spera, vincente”.

Ecco la locandina dell'evento.

