Potenza è la città del Sud Italia dove si vive meglio! Dati e classifica

Oggi, 18 Novembre, è stata resa pubblica la classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni, oramai giunta alla sua ventunesima edizione.

Si tratta della più completa indagine sulla Qualità della vita del nostro Paese.

Questi i parametri presi in considerazione:

tenore di vita;

istruzione;

formazione;

capitale umano.

Ecco i dati emersi dall’indagine

In Italia, nel 2019, la qualità della vita è migliorata.

In particolare, sono 65 su 107 le province italiane in cui la qualità di vita è buona o accettabile: un dato in rialzo rispetto agli ultimi cinque anni.

Il raffronto con gli anni precedenti presenta questo quadro:

nel 2015, le province in cui «si vive bene» erano 53 su 110;

nel 2016 e 2017, si è registrato un leggero aumento con 56 su 110;

il 2018, si è chiuso con 59 province su 110.

Per incontrare le prime province del Sud bisogna scorrere la classifica fino ad arrivare al 69° e al 70° posto, dove compaiono le lucane Potenza e Matera.

Cosa ne pensate?

Di seguito la classifica.