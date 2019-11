Potenza: più di 100 persone per dare il loro sostegno ai “piccoli prematuri”. I dettagli

Grande festa ieri, Domenica 17 Novembre, al San Carlo, con la Cucciolo Onlus.

Più di 100 persone presenti a dare il loro sostegno a quest’associazione che, da sempre, si schiera in prima linea per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prematurità e supportare in maniera attiva il reparto di Neonatologia del San Carlo e le famiglie dei piccoli prematuri.

Presente in un evento così importante anche “la Battiti EssenziAli Onlus”, perché come ha detto il presidente, Fabio Baldissarra:

“la prematurità è purtroppo fatta anche di bambini che perdono la battaglia che però sono comunque guerrieri, così come lo sono i loro genitori”.

Insieme alla presidente della Cucciolo, Mara Basentini, hanno ribadito quanto sia importante mantenere e far crescere la collaborazione fra queste due associazioni.

Durante la giornata, si è svolto un corso di prevenzione degli incidenti in età pediatrica a cura dell’Associazione RespiAmo a cui hanno partecipato con entusiasmo genitori, nonni e zii!

È stato consegnato, al reparto un ecg pediatrico, un dono che gli operatori hanno definito importante, perché estremamente utile per i piccoli ricoverati.

La Cucciolo Onlus ha ribadito quanto sia significativo il sostegno di tutti attraverso le donazioni perché è grazie a queste che riescono ad acquistare attrezzature per il reparto.

A tal proposito ricordiamo che, il 25 Novembre, presso il Teatro stabile, ci sarà uno spettacolo di beneficenza, con il trio comico “La Ricotta”, i cui proventi saranno devoluti alla Cucciolo Onlus.

In ultimo, ma non meno importante, alcuni comuni hanno deciso di illuminare di viola i loro monumenti per celebrare questa giornata mondiale.

In particolare, ad essere coinvolti nell’iniziativa, i Comuni di:

Tricarico;

Marsicovetere;

Viggiano;

Potenza;

San Paolo Albanese;

Brindisi di Montagna;

Lauria.

A questi, le associazioni e gli organizzatori tutti, rivolgono un plauso particolare:

“per la sensibilità, l’impegno e la serietà dimostrata”.

Di seguito alcune immagini della giornata.