Potenza festeggia la giornata mondiale del jazz con un’imperdibile mostra del fotografo Francesco Truono! Ecco i dettagli

Nell’ambito dell’International Jazz Day giornata mondiale del jazz che si svolge in 190 paesi di tutto il mondo il Jazz club Potenza e il Comune di Potenza saranno presenti con la mostra fotografica dal titolo: ” Se non sai cos’è e allora è”…. del fotografo Francesco Truono.

L’inaugurazione si terrà Domenica 30 aprile alle ore 17:30 nei locali del Jazz club Potenza in via Francesco Torraca n. 65 e resterà visitabile fino al 30 Maggio, in occasione anche del Maggio in jazz.

L’Ingresso è libero.

Francesco Truono, classe 1957 e residente a Salerno, ha alle spalle lo studio della sociologia economica, della sociologia dei gruppi, della psicologia sociale, dell’antropologia culturale e della tecnica della ricerca sociale.

Free lance come studioso, docente e fotografo fin dai primi anni degli anni 2000, collabora stabilmente con le riviste Il Turismo Culturale e JAZZIT, ha documentato stabilmente il Jazzit Fest, il Torino Jazz Festival e il Giffoni Film Festival ed è autore di mostre fotografiche a Salerno, Napoli, Milano [Teatro Dal Verme], Terni e Perugia [Umbria Jazz].

È autore di reportage fotografici contenuti nelle guide monografiche dedicate alle città di Todi, Otranto e Terni, realizzate per conto della rivista Il Turismo Culturale, ed è il fotografo ufficiale del progetto “L’Italia in Piccolo”, prodotto dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani.

Ecco la locandina dell’evento e l’autore della mostra.

