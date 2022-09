Potenza: “finalmente al via i lavori in questa zona della nostra città per evitare i soliti allagamenti”! Ecco i dettagli

“Finalmente partiranno i lavori di pulizia, ripristino e manutenzione del fosso canale in via dei Mille a Potenza per scongiurare allagamenti e cadute di alberi“.

È quanto rimarca Fabio Dapoto, capogruppo consiliare di Forza Italia, che aggiunge:

“Si tratta di un lavoro iniziato tre anni fa da noi del Gruppo consiliare di Forza Italia.

Dopo l’impegno e i numerosi solleciti da parte del Capogruppo di Forza Italia, Fabio Dapoto (in Sesta Commissione) si è riuscito a portare a termine questa procedura ed entro fine settembre inizieranno i lavori.

Sin dal nostro insediamento tra le nostre priorità c’è stata proprio la pulizia di quest’area fortemente danneggiata da allagamenti in caso di pioggia che ha messo seriamente a rischio l’incolumità degli abitanti di questa zona“.

Venerdì 9 settembre alle ore 16:30 nel piazzale antistante la Parrocchia della Beata Vergine del Rosario, il sindaco Mario Gruarente e l’amministrazione comunale incontreranno la cittadinanza per confrontarsi con i cittadini in merito alle necessità logistiche per lo svolgimento dei lavori di manutenzione idraulica “Fosso Canale” in via dei Mille.

I residenti del rione Betlemme a Potenza potranno tirare un sospiro di sollievo dopo anni di disagi dovuti agli ingenti danni causati dagli allagamenti conseguiti alle forti piogge”.

Di seguito un’immagine che mostra i dettagli dell’intervento.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)