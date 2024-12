Potenza: fornitura gratuita o semigratuita di libri scolastici, ecco chi può farne richiesta

Il Comune di Potenza informa:

“Il contributo è concesso per l’acquisto dei libri di testo, contenuti ed elaborati didattici alternativi (es. dispense), dizionari (sia cartacei che digitali, in lingua italiana e/o straniera), libri di lettura scolastici (ivi inclusi i testi di narrativa) purché indicati/consigliati dalle Istituzioni scolastiche e formative nell’ambito dei programmi di studio da svolgere presso le medesime per l’Anno scolastico formativo 2024/2025.

Il contributo può essere richiesto da chi esercita la potestà genitoriale, pertanto, il richiedente deve appartenere a una delle seguenti categorie:

genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);

tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343

e seguenti del Codice civile.

L’ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, del nucleo familiare, non deve essere superiore ad € 20.000.

La percentuale del contributo è determinata in base alla proporzione tra la spesa complessiva dei richiedenti e le risorse disponibili assegnate dalla Regione Basilicata.

La richiesta dei contributi potrà essere presentata, a pena di esclusione, esclusivamente online sulla piattaforma digitale predisposta dall’Amministrazione Comunale e raggiungibile all’indirizzo: https://cittadino.omnibussolution.it/login/potenza compilando il format per il caricamento della richiesta (Servizio: buoni libro triennio 2° grado) in ogni sua parte entro e non oltre il 20 gennaio 2025.

L’accesso alla piattaforma è consentito unicamente disponendo dello SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

Le istanze pervenute con altre modalità sono da considerarsi automaticamente nulle”.