Potenza, furgone in fiamme con persona alla guida su questa strada della provincia! Le foto

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, in data odierna alle ore 09.00 circa, sono intervenuti ad Acerenza in via Delle Cantine per incendio autocarro.

Il conducente dell’autocarro mentre percorreva la strada comunale, ha notato del fumo che fuoriusciva dal veicolo.

Fermato l’autocarro ha visto le prime fiamme e subito ha chiamato il 115.

I Vigili del fuoco di Potenza, giunti sul posto, oltre a spegnere il veicolo completamente avvolto dalle fiamme, hanno spento anche la sterpaglia a bordo strada impedendo la propagazione dell’incendio nei terreni attigui.

I Vigili del Fuoco, sono intervenuti con una autopompa ed un fuori strada con cinque unità.

Al termine dell’intervento, il veicolo è stato rimosso da personale del soccorso stradale.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Locale.

Queste le foto dell’intervento.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)