Basilicata: nonnino 93enne guarisce dal Coronavirus! Notizia stupenda

Dopo l’esito negativo dei tamponi di controllo effettuati su una piccola cittadina di Pisticci, risultata positiva lo scorso 4 Maggio e la guarigione di uomo risultato positivo in data 3 Aprile, nel Comune di Pisticci, un altro cittadino è guarito dal Covid-19.

A dare la notizia il Sindaco Viviana Verri:

“Voglio condividere con tutti voi una bella notizia: è ufficialmente risultato negativo anche al secondo tampone di controllo il nostro concittadino 93enne che, lo scorso mese di marzo, era risultato positivo al Covid-19.

Dopo ben 56 giorni di degenza ospedaliera può tornare dai suoi cari dopo aver vinto la sua lunga battaglia contro questo virus, grazie alla sua tenacia e alle cure dei sanitari dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Una storia a lieto fine che risuona come un invito a resistere e a combattere per tutti coloro che sono stati colpiti da questa terribile pandemia.

Nell’esprimere al nostro concittadino e alla sua famiglia la gioia di tutta l’Amministrazione e la città di Pisticci per questa bella notizia, rivolgo un sentito ringraziamento al personale medico che ogni giorno lotta incessantemente, soprattutto negli ultimi mesi, perché la vita abbia il sopravvento su una malattia.

Con questa nuova guarigione sono scesi attualmente a 5 i casi di concittadini che risultano ancora positivi al Covid-19, rispetto ai 15 casi totalmente verificatisi fino ad oggi.

Per questo motivo invito tutti a non mollare, a rispettare le misure di sicurezza ed accogliere la fase di ripartenza come uno stimolo ad essere ancora più forti ed uniti per superare questo momento difficile della nostra storia”.

