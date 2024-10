Potenza: furto in un centro commerciale! Intervenuta la Polizia

La Polizia di Stato, la scorsa settimana, ha tratto in arresto per furto aggravato due uomini di origine georgiana.

L’attività è stata portata a termine grazie alla collaborazione di un cittadino che ha segnalato dei movimenti sospetti da parte di due uomini a bordo di un autoveicolo.

La segnalazione ha poco dopo trovato riscontro, infatti, una volante della Questura di Potenza, sotto la direzione della centrale operativa, è riuscita a rintracciare l’auto guidata dai due uomini, a bordo della quale sono stati rinvenuti svariati capi di abbigliamento e prodotti per la cura della persona, provento di un furto appena commesso in un centro commerciale cittadino, oltre ad arnesi da scasso ed alcuni ricambi di autovetture di dubbia provenienza, sui quali sono in corso ulteriori accertamenti.

I due uomini sono stati così condotti presso la Casa Circondariale di Potenza “A. Santoro” in attesa del giudizio di convalida, all’esito del quale l’arresto è stato convalidato e nei confronti dei due uomini è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Potenza.

Nei confronti degli indagati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.