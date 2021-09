Potenza: genitori in piazza contro il raddoppio dei costi della mensa scolastica! I dettagli

Si è costituito il Comitato Genitori Potenza contro l’aumento delle tariffe di mensa scolastica, che riunisce rappresentanti di classe e genitori:

“Intendiamo protestare contro lo spropositato e immotivato aumento delle tariffe relative al servizio mensa, che raggiunge, in alcuni casi, oltre il 40% e chiedere la rimodulazione delle fasce ISEE.

E’ inaccettabile che, soprattutto in un momento tanto delicato per la crisi dovuta alla pandemia, si sottopongano i cittadini a un ulteriore e grave aumento dei costi di servizi essenziali, come la mensa.

Il carico delle famiglie in un anno supera, nel caso di due bambini, oltre i 2000 euro annui.

Il Comitato è costituito da rappresentati di classe e genitori di vari istituti interessati al servizio e intende, in un’ottica propositiva, organizzare iniziative e chiedere un incontro al Sindaco per discutere e risolvere la questione.

A tal proposito, nella giornata di domani, manifesteremo in piazza Matteotti, a Potenza, di fronte la sede del Comune, alle ore 10:00 chiedendo al Sindaco Guarente di ricevere una delegazione di genitori per comunicare le nostre preoccupazioni e chiedere una soluzione del problema.

Tutte le famiglie interessate sono invitate a partecipare alla manifestazione!”.

