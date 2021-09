Potenza, per aumento organico cercano una persona in questo ufficio della provincia! Ecco i dettagli

Dopo l’assunzione di 4 giovani professionisti lo Studio Tecnico Nicoletti è alla ricerca di una ulteriore figura professionale esperta nel campo dell’ingegneria strutturale per diverse commesse sul territorio nazionale.

Il candidato ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

Laurea in ingegneria civile indirizzo strutturale;

Esperienza minima 5 anni;

Capacità all’utilizzo di software di calcolo e modellazione BIM;

Possibilità di trasferte su tutto il territorio nazionale.

Ricordiamo che lo studio è una realtà giovane e dinamica ed opera in tutto il territorio nazionale e anche all’estero (per lavori di grandi dimensioni).

Multidisciplinarità e sostenibilità sono le parole chiave al centro di ogni attività.

La sede di lavoro è in via Floriano del Zio 52 a Melfi (PZ) e ci sarà anche la possibilità di lavorare in Smartworking.

Non hai i requisiti richiesti? Allora aiuta un tuo amico facendogli sapere che questo probabilmente è il lavoro che fa per lui!

Per candidarti invia adesso il tuo curriculum vitae indicando in oggetto “CV per selezione studio di ingegneria e architettura” all’indirizzo email:

info@studiotecniconicoletti.it

(Il presente annuncio si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi della legge L. 903/77 e D.Lgs n. 98/2006, art 27).

