Potenza: “Genitori speciali si stringono in unico abbraccio nel ricordo dei propri piccoli angeli”. I dettagli

In Italia quindici bambini al giorno nascono senza vita nella seconda metà della gravidanza o muoiono entro un mese dal parto.

Dal 1983 in tutto il mondo, per sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori sanitari su questo problema e sulle risorse disponibili, si celebra in Ottobre il mese della consapevolezza sulla morte infantile e sulla perdita in gravidanza.

Venerdì 15 ottobre 2021 si è svolta anche in Italia, per il quindicesimo anno, la Giornata Mondiale dedicata alla sensibilizzazione sulla morte perinatale (Babyloss Awareness Day).

A Potenza, l’associazione ‘Battiti EssenziAli Onlus’, impegnata nell’assistenza alle famiglie colpite da lutto pre e perinatale e nella sensibilizzazione sul tema, da sei anni si occupa dell’organizzazione del Babyloss, in collaborazione con l’associazione nazionale ‘Ciao Lapo’, a cui si deve l’introduzione in Italia della celebrazione di questa Giornata.

L’assenza di linee guida, di procedure standardizzate per tutte le regioni e per tutti i punti nascita, l’assenza di appositi registri nazionali per studiare le patologie fetali e le morti perinatali si traduce nella gestione ancora oggi casuale e disomogenea di questi drammatici eventi.

In questa giornata e durante tutto il mese di ottobre lo scopo è di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla morte perinatale, sui suoi esiti e sugli aspetti di prevenzione e di ricerca.

Lo scorso 15 ottobre 2021 nel Nuovo Cimitero di Potenza ‘Giovanni Paolo II’, in Contrada Montocchino, è stato organizzato un momento di preghiera e condivisione con don Antonio Palo per scoprire e inaugurare la cassetta postale di Battiti EssenziAli, realizzata da ‘Creazioni Grafiche’, che custodirà le lettere, le poesie, i ricordi e le riflessioni che ogni genitore desidera dedicare al suo Bambino volato via.

Inoltre, nello stesso giorno è stata inaugurata un’installazione permanente creata dal laboratorio delle mamme di Battiti Essenziali dal titolo ‘SoffiAMI nel cuore’.

A seguire, come ogni anno, in contemporanea mondiale, si è tenuta l’Onda di Luce intorno al mondo, con l’accensione di una candela in ricordo dei piccoli angeli e con la lettura delle lettere pervenute nell’arco di un anno nella cassetta postale del Cimitero Vecchio, inaugurata nel 2020.

Come nel 2019 e nel 2020 anche quest’anno il Comune di Potenza ha dato il proprio contributo alla Giornata con l’illuminazione, nella giornata del 29.10 u.s. della facciata del Palazzo di Città, in Piazza Matteotti, con i colori azzurro, bianco e rosa per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema del lutto perinatale e dare visibilità.

Dichiara il Presidente dell’associazione Fabio Baldissara:

“Il mese di ottobre e il giorno 15 in particolare rappresentano un momento prezioso in cui tutti i genitori speciali si stringono in unico abbraccio nel ricordo dei propri piccoli angeli e per dar voce e cura al proprio dolore, facendo luce su un tema troppo spesso lasciato nell’ombra”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)