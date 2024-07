Potenza: Gigi d’Alessio allo Stadio Viviani! I dettagli

Iniziato con lo straordinario successo degli otto eventi speciali – tutti sold out – di “GIGI – UNO COME TE – L’EMOZIONE CONTINUA” in Piazza del Plebiscito a Napoli, il nuovo tour estivo di Gigi D’Alessio fa tappa Martedì 16 Luglio allo Stadio Viviani di Potenza, alle 21.30.

Un nuovo emozionante viaggio che toccherà le più belle località dal nord al sud dell’Italia che parte a pochi giorni dall’annuncio a sorpresa sui social del ritorno per la sesta volta allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli in programma il 2 giugno 2025.

Gigi riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi:

“Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere”, e tanti altri ancora. Ma ci saranno anche le nuove canzoni dall’album “Fra”, uscito lo scorso 24 maggio, come il singolo “NU DISPIETTO” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) ed il primo featuring inedito con Geolier “Senza tuccà”.

Sul palco è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

I biglietti del tour, prodotto da GGD, Friends & Partners, in collaborazione con Sicily by Car, sono disponibili su Ticketone.it e nei punti vendita abituali (info su www.friendsandpartners.it);

Di seguito il calendario aggiornato:

5 e 6 luglio PALERMO – VELODROMO PAOLO BORSELLINO

12 luglio ASTI – PIAZZA ALFIERI

16 luglio POTENZA – STADIO VIVIANI

17 luglio BARLETTA- FOSSATO DEL CASTELLO

19 luglio BARLETTA – FOSSATO DEL CASTELLO

20 luglio SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) – FORUM EVENTI

21 luglio LANCIANO (CH) – PARCO VILLA DELLE ROSE

25 luglio Golfo Aranci (SS) – PIAZZA COSSIGA

27 luglio LACCO AMENO, ISCHIA (NA)- ARENA SAN MONTANO

28 luglio CAMPOBASSO- AREA EVENTI SELVAPIANA

02 agosto CERIALE (SV) – PIAZZA DELLA VITTORIA

07 agosto CORIGLIANO ROSSANO (CS) – ANFITEATRO DE ROSIS

08 agosto DIAMANTE (CS) – TEATRO DEI RUDERI

09 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – TEATRO AL CASTELLO

11 e 12 agosto CATANIA – VILLA BELLINI

17 agosto GAETA (LT)- ARENA VIRGILIO

20 agosto PESCHICI (FG) – ARENILE DEL PORTO

22 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

24 agosto CATTOLICA (RN) – ARENA DELLA REGINA

28 agosto MACERATA- SFERISTERIO