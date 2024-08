Potenza: giovani cineasti italiani e stranieri danno il via alla settima tappa di “Cinemadamare” in provincia! I dettagli

Sarà presentata, Martedì 13 Agosto 2024, alle ore 11.00, la settima tappa del format itinerante “Cinemadamare” Travelling Campus 2024 (22esima edizione) presso il castello San Severino di Grumento Nova (Pz).

Alla conferenza stampa interverranno il sindaco di Grumento Nova, Antonio Imperatrice, la vicesindaca Valeria Vertunni, la presidente della Lucana Film Commission, Margherita Gina Romaniello, il presidente del Gal “Lucania Interiore”, Luigi De Lorenzo, il direttore di Cinemadamare, Franco Rina e i filmmaker italiani e stranieri partecipanti al campus della 22esima edizione di Cinemadamare 2024.

L’arrivo dei giovani cineasti italiani e stranieri di Cinemadamare sul territorio della Val D’Agri per una settimana, dopo le tappe di Conegliano Veneto (TV), Milano e Vallo della Lucania (Sa), Monticchio Bagni in Rionero in Vulture (Pz) e Spoltore (Pe) rappresenta una straordinaria occasione di racconto e valorizzazione del territorio facendo anche un’immersione storica nell’area archeologica dell’antica città romana in cui sono evidenti ancora oggi testimonianze e reperti di notevole interesse storico e culturale.