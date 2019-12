Potenza, graduatoria provvisoria case popolari: di 620 domande presentate…

Sarà pubblicata Domani, Lunedì 16 Dicembre, la graduatoria provvisoria degli aventi diritto all’assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica.

A darne notizia, l’assessore alle Politiche abitative, Fernando Picerno, che ha, inoltre, evidenziato come si tratti di un:

“documento molto atteso da tanti nostri concittadini e che consente loro di guardare con più fiducia al futuro.

È bene ribadire che si tratta di un primo passo per poi giungere alla stesura della graduatoria definitiva.

Il ringraziamento va al dirigente, alla funzionaria Loredana Atella e alla Commissione che hanno lavorato all’istruttoria delle domande di partecipazione al bando di concorso e ai quali ho chiesto il massimo impegno affinché si giungesse alla stesura della graduatoria provvisoria, prima di Natale.

620 le domande presentate, 496 al momento quelle ammesse, per ciascuna delle quali è stato svolto un attento e approfondito lavoro di verifica riguardo al possesso dei requisiti, richiesti dalla normativa vigente e quindi necessari per l’utile inserimento in graduatoria.

Tutti hanno diritto ad avere un’abitazione dignitosa e, come Amministrazione, insieme agli altri soggetti istituzionali coinvolti, garantiremo ogni utile sforzo affinché ciò possa non rimanere solo una dichiarazione di merito, ma realizzarsi attraverso azioni concrete”.