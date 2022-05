Potenza: grande fermento in provincia per accogliere i corridori del Giro d’Italia! Ecco i dettagli

Ormai manca pochissimo per il Giro d’Italia.

Marco Zipparri, sindaco di Marsicovetere, scrive in proposito:

“È tutto pronto per la tappa di domani venerdi 13 Maggio 2022 del Giro d’Italia, che attraverserà il territorio di Marsicovetere.

Dopo i vari incontri indetti dal Prefetto di Potenza e dal Questore per definire tutte le procedure e le misure di sicurezza, ove ho partecipato insieme al Comandante della Polizia Locale, Dr. Michele Petrone e l’Assessore allo Sport del Comune di Marsicovetere, Michele Varalla, il grande giorno sta arrivando.

Nei diversi tavoli tecnici, tutte le componenti istituzionali coinvolte sono state chiamate ancora una volta a risolvere le diverse criticità che spaziavano dalla perfetta pulizia delle arterie stradali ove transiterà il giro, fino a garantire la sicurezza sanitaria dei corridoi, degli addetti ai lavori e degli spettatori che seguiranno il Giro d’Italia da dietro alle transenne in località Toppo delle Seti-Monte Volturino.

Un grazie a tutte le Associazioni di volontariato che insieme all’Amministrazione comunale di Marsicovetere condotte e coordinate dalla Polizia Locale stanno lavorando da giorni per rendere funzionale il tratto stradale che interessa il nostro territorio.

Un grazie al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri di Villa d’Agri, alla CRI (Croce Rossa Italiana), alla Protezione Civile Gruppo Lucano sez. Villa d’Agri, all’ANPAS, ai Vigili del Fuoco e ai numerosi volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri della sezione ”P.Postiglione” coordinati dal Presidente Vincenzo Gorrasi per lo straordinario lavoro che da sempre conducono in uno all’Amministrazione.

Durante la giornata di venerdi 13 Maggio le scuole di ogni ordine e grado presenti a Marsicovetere resteranno regolarmente aperte cosi come tutti gli uffici pubblici dislocati sul territorio, in quanto la Tappa interesserà la dorsale appenninica del Monte Volturino.

É questa un’occasione imperdibile per il nostro territorio che, grazie alla rilevanza mediatica dell’evento, avrà una notevole visibilità accendendo i riflettori sulla Val d’Agri ed in particolare sui borghi di montagna come il nostro di Marsicovetere che richiama successivamente al Giro d’Italia e da sempre la visita e la scoperta di nuovi luoghi incantevoli per un turismo naturalistico ed ecosostenibile.

L’Amministrazione Comunale, intenderà lanciare due messaggi: ‘Marsicovetere saluta il Giro d’Italia’ e ‘Marsicovetere chiede la pace in Ucraina’.

Il passaggio della carovana in località Toppo delle Seti nella zona montana di Marsicovetere è previsto orientativamente per le ore 15:00-16:00.

Vi aspettiamo tutti per salutare il Giro d’Italia con l’auspicio che l’anno prossimo il nostro campione di casa, Alessandro Verre, potrà finalmente partecipare al prestigioso evento consentendo a Marsicovetere una vetrina unica in ambito nazionale ed internazionale.”