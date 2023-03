Potenza, gravissimo incidente in provincia: purtroppo una persona non ce l’ha fatta. Ecco le modifiche alla circolazione

“A causa di un incidente avvenuto sulla strada statale 653 “Della Valle dei Sinni” è attivo un restringimento della carreggiata, all’altezza del comune di Lauria in provincia di Potenza”.

Così comunica Anas agli automobilisti e aggiunge:

“L’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture e ha provocato il decesso di una persona.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza del piano viabile, è stato istituito un senso unico alternato regolamentato da movieri, in corrispondenza del km 4,300.

Sul posto è presente il personale di Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione e il ripristino della regolare circolazione, nel più breve tempo possibile”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)