Potenza: “Guardia sempre alta per scongiurare le infiltrazioni criminali nel sistema economico legale della Basilicata” con questo Protocollo. I dettagli

“Guardia sempre alta per scongiurare le infiltrazioni criminali nel sistema economico legale della Basilicata, specie in questa delicata fase di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”.

Con queste parole, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha annunciato, per domani mercoledì 17 luglio, alle ore 11,00, nella sala Italia del Palazzo del Governo, la sottoscrizione del Protocollo di collaborazione tra i Prefetti di Potenza e Matera ed il Procuratore Distrettuale Antimafia di Potenza, in considerazione dei profili di contiguità tra la prevenzione antimafia in capo ai Prefetti e il versante investigativo.

Saranno presenti i vertici territoriali delle Forze di Polizia delle due province, oltre ai componenti dei rispettivi Gruppi Interforze Antimafia.