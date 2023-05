Potenza: i bambini più grandi realizzeranno uno spettacolo dei burattini da presentare ai più piccini. Ecco il bel progetto

Riparte il progetto I Portatori a scuola, promosso dall’Associazione Culturale I Portatori del Santo, con l’obiettivo di divulgare tra le nuove generazioni la storia della nostra città e del Santo Patrono e per sensibilizzare i piccoli potentini al senso di appartenenza ed amore verso Potenza.

Giunta alla XVI edizione, l’iniziativa è cresciuta di anno in anno, diversificando gli interventi nelle scuole del capoluogo, in base all’età dei partecipanti, che ormai aspettano con entusiasmo l’arrivo dei Portatori nelle ore scolastiche nel mese di maggio.

Nati come semplici narrazioni e con racconti e immagini, con il tempo l’iniziativa è diventata più coinvolgente con attività sempre più calibrate sulle diverse età.

Da qui la nascita dello Spettacolo dei Burattini, appuntamento ormai attesissimo dai bambini, interamente realizzato dai Portatori (struttura e burattini sono realizzati a mano e il testo è stato redatto dagli stessi associati), dei giochi a quiz e delle Sangerardiadi, un percorso ludico che si sviluppa attraverso un mix tra storia e attività motoria che porta i partecipanti alla scoperta dei tesori e monumenti della città di Potenza e del suo Santo Patrono, San Gerardo La Porta.

Gli incontri sono animati anche dalla musica tradizionale, tarantelle e brani dell’indimenticabile Michele da Potenza con cui i bambini si divertono a ballare e cantare insieme agli associati, alcuni in abito da Portatori.

Alla fine di ogni incontro gli alunni ricevono il fumetto San Gerardo e la Parata dei Turchi realizzato dall’Associazione in collaborazione con il Liceo Artistico “Walter Grophius” di Potenza.

La novità dell’edizione 2023 è la realizzazione dello Spettacolo dei Burattini da parte degli alunni delle V classi delle scuole primarie del capoluogo, che diventano così i protagonisti.

Gli alunni riceveranno un kit con cui potranno, infatti, costruire il teatrino e i burattini, imparare i testi, apprendere la manualità per muovere i burattini e presentare lo spettacolo ai bambini delle I e II classi.

Dicono i referenti del progetto:

“L’idea di far realizzare ai bambini più grandi lo spettacolo dei burattini da presentare ai più piccini è nata perché, in sedici anni di progetto, alcuni dei bambini che all’inizio hanno assistito ai primi incontri da scolari, oggi sono nostri associati che fanno parte del progetto Portatori a Scuola.

Ci riempie di orgoglio vedere come siamo riusciti a tramandare i nostri valori nelle nuove generazioni, per questo abbiamo pensato di fare in modo che siano i bambini i narratori della storia della nostra terra con i bimbi più piccoli.

Siamo certi che oggi stiamo piantando semi che germoglieranno domani, come già successo con i Portatori più giovani.”

Altra importantissima novità 2023 è l’arrivo nelle classi di Mifrà, la mascotte-portatore che da quest’anno farà divertire i bambini e porterà ancora più allegria agi incontri con i piccoli potentini.

Anche per quest’anno numerose sono le classi coinvolte e circa 500 saranno gli alunni che parteciperanno alle attività de I Portatori a Scuola.

Questo il calendario:

06 Maggio, ore 9.30, I.C. “Giacomo Leopardi”; ore 11.00 I.C.S. “Luigi La Vista”

09 Maggio, ore 09.30, I.C.S. “Luigi La Vista”; ore 11:00, Scuola Materna Sacro Cuore

12 Maggio, ore 09.30, I.C. “Busciolano”

13 Maggio, ore 09.00, I.C. “Domenico Savio”

16 Maggio, ore 09.00, Scuola Elementare “San Giovanni Bosco”

18 Maggio, ore 09.30, I.C.S. “Luigi La Vista”

18 Maggio, ore 11.30, Scuola Elementare “San Giovanni Bosco”

20 Maggio, ore 09.00, Istituto Canossiane

