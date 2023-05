Academy Basket, i potentini provano a ripartire: “affronteremo un avversario duro, il Cercola”. Ecco i dettagli

Ultima partita casalinga della stagione regolare per l’Academy, che domani pomeriggio con palla a due alle ore 18.30 al PalaPergola ospita il Basket Cercola.

Dopo due sconfitte consecutive di misura, i potentini provano a ripartire, al cospetto di una squadra che dopo una partenza lanciatissima – 10 vinte nelle prime 11 – ha sensibilmente rallentato, cogliendo il successo solo in otto delle successive diciassette partite di campionato disputate finora.

L’organico a disposizione di coach De Micco, subentrato a stagione in corso a Gigi Caprio, resta comunque di prim’ordine a partire dal trio Moccia – Smorra (17.5 punti per gara) – Rusciano, ossatura su cui era stato costruito il roster in Estate, nella speranza di ridare subito l’assalto alla C Gold, dopo la retrocessione patita lo scorso anno.

Sette delle otto vittorie in trasferta Cercola le ha ottenute nel girone d’andata, tornando a vincere anche lontano da casa il 29 Marzo sul parquet di Napoli Academy (42-67).

All’andata, tuttavia, i rossoblù uscirono con i due punti dalla struttura di Viale dei Platani (56-50), conducendo la sfida per larghi tratti (anche +14 a qualche minuto dalla sirena finale) e mettendo in mostra probabilmente la migliore prestazione difensiva, non solo per punti subiti, della stagione: una chiave da cui ripartire imprescindibilmente in questo decisivo finale di campionato.

In casa Academy è Ciccio D’Urzo a presentare il non facile impegno di domani:

”Spero di trovare un PalaPergola pieno come nella partita di mercoledì scorso con Caiazzo, visto che ci troviamo nel finale di stagione e il supporto della gente in questo periodo è fondamentale, in modo tale da poter chiudere la regular season nel modo migliore la partita con Cercola sarà molto importante sotto tanti punti di vista per noi, abbiamo il dovere di provare a riaprire una striscia positiva in vista dei playoff, oltre a dover riscattare le sconfitte contro Caiazzo e Parete soprattutto sotto l’aspetto morale: sappiamo che affronteremo un avversario duro come Cercola, composto dal giusto mix di giocatori esperti e giovani energici, che già all’andata resero il match molto combattuto”.

Palla a due con ingresso gratuito alle ore 18.30, arbitrano l’incontro i signori D’Aiello di Caserta e Sacco di Salerno.a

