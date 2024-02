Potenza: i Giovani Diabetici della Basilicata pronti a dare il tutto per tutto per questa sfida in palestra! L’iniziativa

È ormai risaputo quanto sia importante svolgere attività sportiva e fare movimento per qualsiasi persona, adulto o bambino che sia.

Lo è ancor di più quando si convive con una patologia cronica e in particolare con il Diabete Tipo Uno, patologia autoimmune che colpisce principalmente bambini e ragazzi, e li accompagnerà durante tutto il percorso della vita.

È questo l’obiettivo con cui nasce l’iniziativa “Diabete tipo 1 e sport”, una sfida da affrontare proprio in palestra che si terrà il prossimo 17 febbraio, a partire dalle ore 16:30, presso la palestra Fell the Burn, sita in contrada Ciciniello n.10 a Potenza.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata, in collaborazione con il Lions Club International Potenza Pretoria e l’ASD Centro Taekwondo Potenza.

All’iniziativa potranno partecipare tutti, non solo gli associati, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla disciplina sportiva, cimentandosi con diverse arti marziali, dalla difesa personale al taekwondo.

A tutti i genitori verranno fornite importanti linee guida su come affrontare e gestire al meglio l’attività sportiva, specie nei soggetti affetti dalla patologia.

Oltre ai saluti istituzionali del sindaco di Potenza, Mario Guarente, del responsabile regionale di Sport e Salute, Matteo Trombetta e del presidente dell’ASD, Luigi di Mare, ci saranno gli interventi della presidente di:

AGGD Basilicata, Angela Possidente,

della presidente del Lions Club, Maria De Luca Picione, promotrici dell’iniziativa,

del presidente dell’ASD Centro Taekwondo Potenza, Marco Del Cambio, nonché istruttore e ufficiale di gara taekwondo, che seguirà i più piccoli che potranno assistere alle esibizioni di ragazzi che già praticano la disciplina da diversi anni, e poi cimentarsi in questa arte marziale.

Durante il convegno, interverranno inoltre:

il dr. Antonio Lopizzo, responsabile Lions Service Diabete e il referente medico scientifico di AGGD Basilicata,

il diabetologo ed endocrinologo dr. Giuseppe Citro.

Sarà dedicato infine uno spazio alla connessione tra attività fisica, stili di vita e patologie con Francesca Caputi.

L’iniziativa è patrocinata da Comune di Potenza, Lions Club Potenza Pretoria, AGGD Basilicata, Centro Taekwondo Potenza, Palestra Feel the Burn, AGD Italia, Diabete Italia Onlus e Sport e Salute Basilicata.

L’obiettivo della giornata è quello di mettersi al servizio delle famiglie di giovani con diabete fornendo loro gli strumenti per affrontare al meglio la patologia e quindi per riuscire ad affrontare anche l’ambito sportivo, che contribuisce a migliorare la qualità della vita da un punto di vista prettamente fisico-metabolico, riuscendo ad ottenere un miglior compenso glicemico e quindi una migliore stabilità.

L’evento sarà un momento di svago e di socializzazione per i più giovani di AGGD Basilicata, ma anche di integrazione, oltre che per le famiglie l’occasione per favorire il dialogo con le istituzioni, e i rappresentanti dei vari ambiti cittadini perché è fondamentale cercare di mettersi in rete a beneficio dei giovani lucani affetti da Diabete Tipo 1.

Di seguito la locandina con i dettagli.