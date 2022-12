Potenza, i Vigili del Fuoco onorano Santa Barbara: “un riconoscimento per quello che fanno tutti i giorni”. I dettagli

Per onorare Santa Barbara ed il duro lavoro del Corpo dei Vigili del Fuoco a Potenza, presente oggi in Piazza Don Bosco il Consigliere Pappalardo Rocco in rappresentanza della Provincia Potenza.

Ha detto Pappalardo nel portare il saluto del Presidente Christian Giordano:

”Un riconoscimento dovuto, per quello che i nostri amici fanno tutti i giorni e non solo anche in relazione alle nostre specifiche azioni messe in campo nel settore della prevenzione e degli interventi di emergenza che costituiscono la sostanza dei progetti che il nostro resilience hub de “la casa dei 100 comuni” sta realizzando da molto tempo”.

