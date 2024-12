Potenza: il campione Telesca a questa manifestazione che vuole celebrare i talenti dello Sport Paralimpico Lucano. I dettagli

Con il patrocinio della Regione Basilicata e in collaborazione con il Polo Bibliotecario, il Comitato Italiano Paralimpico C.R. Basilicata, vuole celebrare i talenti dello Sport Paralimpico Lucano, tramite una cerimonia di consegna di benemerenze il giorno 19 Dicembre 2024 presso il Polo Bibliotecario di Potenza, a partire dalle ore 16:00.

Saranno consegnati anche premi conferiti dal CIP Nazionale tra cui la Stella d’Argento e la Palma di Bronzo.

Saranno presenti autorità civili, religiose e militari, la Ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli e la medaglia di Bronzo delle Paralimpiadi di Parigi, Donato Telesca.

Sarà ricordato con un premio alla sua memoria il Presidente CIP Lillino Polese, uomo di sport approdato al mondo paralimpico.

Grande emozione per il Presidente del CIP Basilicata, Gerardo Zandolino che afferma:

“Questa cerimonia rappresenta non solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per rilanciare il messaggio di speranza e di forza che lo sport paralimpico porta con sé, un messaggio che in Basilicata ha trovato negli anni un forte radicamento e una comunità sempre più unita e determinata”.

