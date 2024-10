Potenza: il Palazzo di Città si illumina di rosso per far luce su questa malattia. L’iniziativa

La sera del 9 ottobre il Comune di Potenza illuminerà il Palazzo di Città di rosso per aderire alle iniziative previste in occasione della Giornata mondiale della sindrome Pans Pandas.

Una sindrome neuropsichiatrica pediatrica che colpisce bambini e ragazzi.

L’iniziativa internazionale #LightUp4PANS è volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sindrome PANS/PANDAS, malattia ancora poco conosciuta, che può generare conseguenze purtroppo rilevanti anche a seguito di infezioni comuni.

La campagna di sensibilizzazione è stata voluta dall’Associazione Pans Pandas Italia APS ETS che, grazie ai molteplici convegni internazionali, è riuscita a creare negli anni una fitta rete di clinici e ricercatori italiani, europei e d’oltreoceano e non solo, che nell’ottobre 2023 ha prodotto il primo documentario di natura scientifico-narrativa sulla Pandas – Pans, ‘Piccole Vite Sospese’ del regista Stefano Moretti e tratto dall’omonimo libro, di Cinthia Caruso, pubblicato nel 2019 da Carocci, vincitore al Festival del Cinema di Roma ‘Uno Sguardo Raro’, unico concorso europeo dedicato alle malattie rare, conseguendo il premio come migliore lungometraggio. Recentemente la Società Italiana di Pediatria e il Ministero della Salute hanno provveduto all’organizzazione di un tavolo di lavoro attraverso il quale, in stretta collaborazione, provvederanno ad analizzare la letteratura scientifica riguardante la PANS/PANDAS, con l’obiettivo di poter giungere al riconoscimento della sindrome da parte del SSN.

Molte famiglie francesi, inglesi, spagnole, svedesi, tedesche e addirittura australiane si rivolgono all’Associazione in cerca di un medico che sia in grado di aiutare i loro figli, proprio perché nella maggior parte degli altri Paesi la sindrome è purtroppo quasi sconosciuta.

Quanti fossero interessati ad avere ulteriori notizie possono consultare www.pandasitalia.it