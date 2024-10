Potenza: il Palazzo di Città si illumina di turchese per far luce su questa malattia. L’iniziativa

Il Comune di Potenza aderisce alla campagna internazionale ‘Unite for Dyslexia’ – ‘Uniti per la dislessia’ in programma martedì 8 ottobre 2024, in occasione della Giornata internazionale della dislessia.

L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio dell’Associazione Italiana Dislessia, ed è coordinata dall’Osservatorio Internazionale della Dislessia e dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (OIDEA) mira a far conoscere meglio queste neurodiversità, che si stima interessino fra il 5 e il 10% della popolazione mondiale.

Evidenziano gli organizzatori:

“I DSA sono una caratteristica invisibile e possono determinare, soprattutto se diagnosticati tardivamente, difficoltà nel percorso scolastico e professionale, con ricadute negative sulla realizzazione personale degli individui.

In questi ultimi anni, l’impatto di questa campagna è stato eccezionale, poiché sempre più Consigli comunali, Parlamenti, Assemblee nazionali e altre Istituzioni in tutto il mondo si sono illuminati di turchese in segno di solidarietà verso la nostra causa”.

Nella serata di martedì 8 ottobre il Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, nel centro storico del capoluogo lucano, sarà illuminato di turchese per promuovere una maggiore consapevolezza e visibilità alle persone con dislessia e altri DSA.

Di seguito la locandina con i dettagli.