Potenza: il Procuratore Curcio incontra i Carabinieri. Ecco le foto

Nella giornata di Venerdì 7 dicembre, a Potenza, presso il Comando della Legione Carabinieri “Basilicata”, organizzato dal Comandante della Legione, si è svolto un seminario sulle norme relative all’applicazione del c.d. CODICE ROSSO.

All’incontro sono intervenuti quali relatori il Procuratore della Repubblica di Potenza Dr. Francesco CURCIO, il Sostituto Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, Dr. Maurizio CARDEA, ricevuti dal Generale di Brigata Raffaele COVETTI, Comandante della Legione.

Al seminario hanno partecipato il Comandante Provinciale di Potenza, i Comandanti di Compagnia, nonché Comandanti di Stazione ed Ufficiali di P.G. del Comando Provinciale.

Durante il convegno sono stati affrontati gli argomenti che riguardano tutti gli aspetti della corretta gestione sulle procedure del così detto “CODICE ROSSO” anche alla luce delle nuove norme entrate in vigore sulla “violenza di genere”, al fine di mettere “a sistema” tutte le iniziative e le misure da adottare per salvaguardare le vittime, spesso donne o minori, e per raccogliere tutti gli elementi indispensabili per l’accertamento dei fatti.

Il Generale Raffaele COVETTI, Comandante della Legione Carabinieri Basilicata, rivolgendosi agli autorevoli relatori, li ha ringraziati per avere aderito alla preziosa iniziativa, che consolida la sinergia dell’Arma con l’Autorità Giudiziaria, nell’ottica di una sempre maggiore aderenza al territorio ed alle esigenze dei cittadini.

Ecco le foto.

