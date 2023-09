Potenza: il Sindaco saluta il Comandante regionale dei Carabinieri forestali. I dettagli

Il Sindaco di Potenza Mario Guarente ha ricevuto nel suo ufficio al secondo piano del Palazzo di Città, in piazza Matteotti, il Comandante regionale dei Carabinieri forestali Angelo Vita, in occasione del suo commiato dalla comunità lucana, prima che l’ufficiale lasci l’attuale incarico per andare a ricoprire quello di Comandante regionale Carabinieri forestali della Puglia.

Il Sindaco, nel manifestare la propria riconoscenza al Colonnello Vita per il servizio svolto nel corso della sua permanenza in Basilicata, ha evidenziato quanto sia stata preziosa la sua opera e quella del personale che con lui ha collaborato, attraverso la quale ha ottenuto risultati di rilievo nella prevenzione e nel contrasto alle violazioni in materia ambientale, oltre che nel controllo del territorio e per quel che riguarda gli interventi volti a prevenire gli incendi, spesso interfacciandosi anche con la nostra Protezione civile.

Il Sindaco ha concluso l’incontro augurando al colonnello Vita di proseguire in terra pugliese il suo percorso professionale raggiungendo “traguardi sempre più importanti, che ha dimostrato sul campo di meritare ampiamente”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)