Sicurezza a Potenza: “implementare anche nelle periferie, gli impianti di videosorveglianza”

Potenza, la nuova Amministrazione intende fare la differenza per la ‘messa in sicurezza’ del capoluogo lucano.

A sottolinearlo il Consigliere Matteo Restaino (per il Gruppo Consiliare Forza Italia):

“Per tracciare il solco e differenziare questa che e’ la prima Amministrazione di centro destra di Potenza e, dunque, per far contraddistinguere questa Consiliatura come quella del “Fare”, il Gruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale chiede al Signor Sindaco ed ai Signori Assessori competenti di attivare prontamente tutte le procedure del caso per manutenere gli impianti di videosorveglianza della città di Potenza.

Con uno sforzo ed impegno di attivazione di ulteriori punti di videosorveglianza integrata.

Così si potrà rendere effettivo e si potrà perseguire uno degli obiettivi di programma elettorale che, peraltro, da sempre contraddistingue priorità nella scala di valori di Forza Italia.

La Sicurezza effettiva, infatti, potrà essere garantita dalla allocazione corretta delle telecamere di sicurezza e dalla loro manutenzione costante, cosi’ da garantire ai cittadini la sicurezza di vivere al meglio il centro della città.

Ma lo sforzo dovrà essere – da parte della Amministrazione – quello di implementare anche nelle cosiddette periferie, cuore pulsante della nostra città, gli impianti di videosorveglianza.

Il Gruppo di Forza Italia si spenderà costantemente per il perseguimento di questo obiettivo”.