Potenza: in Piazza Prefettura sedie a sdraio per tutti coloro che vorranno rilassarsi. L’iniziativa

Domani alle ore 20:00 installeremo della sedie a sdraio in Piazza Prefettura per provocare la partecipazione di tutti coloro che verranno a rilassarsi in piazza, chiedendogli cos’è la Città per loro, creando così uno spazio dinamico che ci aiuti a generare nuove narrazioni su Potenza, sul suo ruolo nel presente e nel futuro.

Così annuncia il sindaco di Potenza Telesca che continua spiegando:

“Sdraiarsi è un gesto che ci invita a rilassarci, a riposare il corpo e la mente,

a godere di un momento intimo nel quale siamo rilassati e ci godiamo il momento.

Di solito ci sdraiamo sul divano, tra le mura protettive della nostra casa, oppure su una sdraio, che sia al mare o in montagna.

Ci capita molto di rado, o forse mai, di sdraiarci in piazza.

Per questo vogliamo che ciò accada, perché i luoghi della città siano per noi anche un luogo dove poter trovare noi stessi e il nostro rapporto con la città.

Il Comune di Potenza, in collaborazione con il Cluster Basilicata Creativa, vuole avviare un percorso di riflessione sul ruolo della Città e dei suoi spazi pubblici, perché possano essere fruiti anche in modi alternativi, sia dai cittadini che dai turisti

E allora non ci resta che augurarvi un buon relax, ricordandovi di darci la vostra definizione di “Potenza” e vederci domani alle 20 in Piazza Prefettura!”.