Potenza: in provincia 100 piccoli pazienti ricevono un bel dono per Natale. L’iniziativa

Si è rinnovato l’appuntamento con il Natale solidale dell’azienda sanitaria locale di Potenza che ha visto consegnare alle famiglie dei piccoli pazienti dell’hospice pediatrico di Lauria 100 panettoni prodotti artigianalmente da una pasticceria di Tricarico.

L’hospice pediatrico segue su tutto il territorio provinciale di competenza Asp un centinaio di bambini a cui è garantita assistenza domiciliare oltre che residenziale, consentendo di effettuare day service, follow up, prescrizione e collaudo di ausili fondamentali per un’esistenza dignitosa.

Operativa dal 2020, la struttura dell’ hospice pediatrico rientra nell’ambito del Distretto della Salute di Lauria e prende in cura quei piccoli pazienti affetti da patologie oncologiche e metaboliche o non oncologiche ma a prevalenza genetico-ereditarie inguaribili, operando in maniera tale da assicurare il mantenimento delle cure pediatriche palliative domiciliari.

In carico all’hospice di Lauria anche alcuni soggetti adulti ma in cura pediatrica per patologia o per sviluppo auxologico.

Nel corso della mattinata sono state ascoltate le esigenze delle famiglie che si rivolgono all’hospice pediatrico e che spesso si scontrano con una burocrazia che non sta al passo con i tempi e con le esigenze dei malati.

Molti gli sforzi messi in campo dall’Azienda sanitaria locale di Potenza, invece, per migliorare la rete dell’assistenza domiciliare integrata, permettendo ai nuclei familiare dislocati lontano dal centro di Lauria di avere maggiori sostegni per quel che riguarda il disbrigo delle attività sanitarie.

L’hospice, è emerso nel corso della mattinata, risulta molto attivo per quel che riguarda le attività extra sanitarie messe in essere per garantire il benessere psicofisico dei pazienti: da poco è stato infatti siglato un accordo con Thun Ceramiche per l’attivazione di ambulatori di performance artigianali partiti già da qualche settimana ed in cui i bambini più grandi possono partecipare a sedute settimanali di laboratori di ceramica con una esperta dell’azienda trentina.

Presenti alla mattinata solidale il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo e l’Assessore alla Salute e Politiche della Persona Cosimo Latronico oltre al responsabile della struttura Rocco Orofino.

Per il Direttore Generale Asp Basilicata Antonello Maraldo “è forte l’esigenza di dotare di ulteriori figure specialistiche la struttura, tanto che nelle scorse settimane è stato avviato l’iter per assumere neuropsichiatri infantili; hanno risposto tre medici specializzandi e, se confermata la norma attualmente in essere, potrebbero essere inseriti a supporto alle attività della struttura.

Per quel che riguarda altre figure professionali come assistenti sociali e infermieri- Maraldo ha ricordato che è in svolgimento il concorso unico regionale per assistenti sociali e una figura potrà essere assegnata proprio all’hospice pediatrico.

Sugli infermieri, verrà colmato il vuoto lasciato per trasferimento ad altra sede”.

Ha dichiarato ancora il Dg al termine dell’incontro:

La struttura di Lauria “è all’avanguardia nel panorama sanitario del sud Italia e grazie all’impegno della Asp riesce a garantire servizi sanitari sempre più vicini al cittadini ed in particolare ai piccoli pazienti e alle loro famiglie che possono trovare nell’applicazione della legge 38 del 2010 una rete di assistenza domiciliare importante per garantire il miglioramento dei servizi e dell’assistenza”.