Potenza: in provincia escursione alla scoperta dei mulini! I dettagli

Anche quest’anno l’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici organizza l’evento “Giornate Europee dei Mulini” sul territorio italiano.

In Basilicata aderirà all’iniziativa San Martino D’Agri (PZ), dove l’Associazione Culturale Vincenzo Marinelli con il patrocinio del Comune di San Martino D’Agri, in collaborazione con il CNR ISPC – Progetto Mulilù- e AIAMS, daranno vita ad una giornata con escursioni e convegno sul tema dei mulini ad acqua e non solo.

“Al Tempo dei Mulini“, nasce a San Martino d’Agri già nel 2016, da un’idea dell’Associazione Culturale Vincenzo Marinelli, con l’intento di riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio.

Nata come un’escursione tra amici è diventata nel tempo un appuntamento annuale, che fa da volano per lo sviluppo di un turismo rurale che cresca in simbiosi con la natura circostante.

Da qui l’idea di coinvolgere altri enti e associazioni, per riscoprire e studiare dapprima i mulini, facendo rete con tutti quei soggetti, pubblici (Comune, Parco, etc) e privati (associazioni, etc) che operano perseguendo gli stessi nostri obiettivi.

Il giorno 22 Maggio 2022 si terrà un’escursione che dal borgo medievale di San Martino D’Agri porterà i visitatori fino ai Mulini posti lungo il vicino “Torrente Trigella”.

Esperti e membri dell’Associazione, in una cornice di verde incontaminato, illustreranno ai visitatori il funzionamento degli opifici (mulini e gualchiera).

L’escursione si concluderà con il ritorno verso il paese, presso la Foresta Regionale San Giovanni, dove, dopo un rinfresco, si terrà un convegno dal titolo “Acqua, usi e riusi”.

Interverranno tra gli altri il Dott. Maurizio Lazzari, ricercatore CNR ISPC e responsabile Progetto Mulilù.