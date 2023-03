Potenza: in provincia i migliori atleti provenienti da tutto il Centro Sud per questa storica competizione su due ruote! Ecco il programma

Tutto è pronto a Baragiano per la corsa più longeva a livello dilettantistico del centro-sud: la “61° esima Medaglia D’oro Santissima Annunziata-Memorial Pasquale Massa e Donato Russillo”.

1° Trofeo Memorial “Nicodemo Macrifugi” si svolgerà come di consueto lunedì 10 Aprile 2023; quest’anno vede salire in sella oltre 100 iscritti provenienti da tutto il centro sud, con squadre dalla Basilicata, Puglia, Sicilia, Campania, Calabria, Abruzzo, Marche, Umbria.

L’organizzazione è a cura di “Baragiano Pedala… Finalmente” e “Associazione ciclistica sportiva dilettantistica” con il patrocinio del Comune di Baragiano Regione Basilicata e della Provincia di Potenza che da tempo ormai si è attivata per l’annuale evento del lunedì di Pasquetta che porta a Baragiano tantissimi sportivi, amanti della bicicletta e curiosi.

Appuntamento alle ore 10:00 di lunedì mattina e ritrovo con la punzonatura a Baragiano paese, cui seguirà la partenza simbolica alle 14:45 e alle 15:15 lo start ufficiale dallo scalo di Baragiano, con arrivo su in paese alle 17:15 circa.

Gli spettatori potranno assistere come ogni anno a bordo strada, nelle aree delimitate al pubblico.

Gli atleti si impegneranno a tagliare attraverso un percorso di 64,4 km in una gara tutta riservata alle categoria allievi che si snoda su un tracciato pianeggiante di 7 kilometri da ripetere 5 volte.

Ecco il percorso:

Baragiano scalo- bivio Via Appia nord-indi ex SS7-svolta per SP62(inizio salita)-bivio SP62 santuario S. Gerardo Maiella GPM-indi SP di Picerno-Baragiano SP83- bivio S.I.-bivio SS94 dir.- bivio entrata su ex SS7-centro abitato Baragiano Scalo-bivio Via Appia nord-bivio Z.I-bivio SS94 dir.-innesto su ex SS7-Baragiano Scalo (circuitocorto da percorrere solo una volta)-indi bivio Via Appia Nord-continua su ex SS7-svolta su ponte inizio salita su SP62-bivio SP 62 santuario San Gerardo Maiella (ultimo km)-Arrivo Baragiano Paese.

Gli sportivi iscritti hanno un’ età che va da una età di 15 e 16 anni e alcuni passano anche al professionismo dopo qualche anno; ciò accadde per Domenico Pozzovivo, Antonio Santoro, Davide Apollonio ecc.

Dunque una gara aperta anche ai talenti che potranno seguire la strada del ciclismo ad alte vette.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)