Potenza: in provincia visite gratuite agli occhi! I dettagli

Tutto pronto per una nuova full immersion all’insegna della prevenzione, questa volta a cura dal consiglio regionale UICI Basilicata!

Due gli eventi in programma, nell’ambito della campagna nazionale promossa da IAPB Italia Onlus, rispettivamente il 27 luglio p.v nel comune di Sant’Angelo Le Fratte e il 28 in quello di Muro Lucano.

A caratterizzare il primo evento sarà la presenza di un ospite d’eccezione direttamente da Rai 1, lo Chef narrante Emilio Pompeo che, per l’occasione, offrirà ai presenti una micro lezione all’insegna della cucina salutare nella storica location di Palazzo Giachetti in largo San Michele a partire dalle 11:30.

Il secondo appuntamento avrà luogo in piazza Don Minzoni, dove sosterà l’unità mobile oftalmica e saranno organizzati giochi educativi per i più piccoli.

Gli screening oculistici si realizzeranno sulla popolazione over 40 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 in entrambi i comuni nei luoghi indicati.

Come anticipato ai partecipanti verranno donate delle pratiche borracce con etichetta stampata in comunicazione aumentativa alternativa CAA per garantire maggiore accessibilità alle buone pratiche da adottare per tutelare la salute dei nostri occhi.

Ricordiamo, come di consueto, che gli screening sono rivolti con scopo diagnostico a chi non sa di avere una patologia conclamata, che invece necessita di una visita oculistica specialistica.

Di seguito la locandina con i dettagli.