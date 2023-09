Potenza: in questa zona animazione e giochi per i bambini. Ecco le modiche alla circolazione

Il Comune di Potenza informa:

“Premesso che, è pervenuta in data 6 settembre 2023, l’istanza con la quale ‘COMITATO DI QUARTIERE DI RIONE LUCANIA’ chiede, il divieto di transito su Via F.S. NITTI ‘zona mercato rionale’ per consentire in sicurezza, lo svolgimento di attività ludico – sportive, dedicate ai bambini il giorno 8/9/2023 dalle ore 16.30 alle ore 19.30;

Considerato che, è necessario emettere apposita ordinanza di chiusura al traffico veicolare di via Nitti per quanto esposto in premessa e consentire lo svolgimento delle attività previste in assoluta sicurezza;

DISPONE

dalle ore 16.30 alle ore 19.30 del giorno 8/9/2023; la chiusura al traffico veicolare ‘zona mercato rionale’ in Via F.S. NITTI“.

Di seguito l’Ordinanza.

