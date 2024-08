Potenza, in queste zone controlli straordinari: ecco cosa hanno scoperto le Forze dell’Ordine

Di seguito alle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Potenza Michele Campanaro, e conformemente alle conseguenti intese raggiunte nell’ambito di specifico Tavolo Tecnico riunitosi in Questura, nella serata di lunedì 19 agosto 2024 si è svolto nel Capoluogo un servizio straordinario di controllo congiunto, che ha visto impiegati personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e dell’ASP, nonché due unità cinofile.

L’attività congiunta, prevista dallo specifico modello “alto impatto”, ispirato dalla Direttiva del Ministro dell’Interno del 19 settembre 2023, rientra, con cadenza periodica, nella più ampia pianificazione dei servizi di vigilanza e controllo del territorio provinciale, nel corrente periodo estivo.

Nella serata del 19 agosto scorso, in particolare, sono stati effettuati mirati controlli nei principali luoghi di aggregazione giovanile della città di Potenza, tra cui Viale Firenze e Piazza Don Bosco, oggetto, nei giorni precedenti, di segnalazioni da parte di alcuni cittadini.

Sono state, altresì, controllate 8 attività commerciali e 42 persone, di cui 24 risultate positive in banca dati SDI.

Nel corso degli accertamenti svolti nei confronti di avventori di un locale sito in Viale Firenze, una persona è stata denunciata in stato di libertà ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 309/1990, perché trovata in possesso di circa 49 grammi complessivi di sostanza stupefacente del tipo hashish.