Potenza: in vasca la Pallanuoto Paralimpica con partite avvincenti, piene di colpi di scena! Ecco i ragazzi premiati

Si è concluso nella mattinata di Domenica 16 Aprile 2023, nella piscina comunale “M. Riviello” di Potenza, la due giorni dedicati interamente alla Pallanuoto Paralimpica che la Delegazione Regionale di Basilicata FINP ha organizzato con il supporto dello staff tecnico regionale FINP.

Quattro squadre provenienti dal Sud Italia (GLS Waterpolo Napoli Lions, SS Lazio Nuoto, APD Dhea Sport Pozzuoli, Mo.Cri.Ni. Linus Palermo) sono scese in vasca per aggiudicarsi i punti necessari per presentarsi al girone di ritorno del prossimo 20 e 21 Maggio 2023 in cui si vedrà chi delle quattro staccherà il pass per la Final Six del mese di giugno.

Sabato mattina alle ore 11:00 hanno aperto la competizione le due squadre Campane GLS Waterpolo Napoli Lions VS APD Dhea Sport (25 – 10) a seguire hanno giocato la squadra capitolina SS Lazio Nuoto VS Mo.Cri.Ni. Linus Palermo (20 – 3).

Dopo la pausa nel pomeriggio sono nuovamente scese in campo Mo.Cri.Ni. Linus Palermo VS GLS Waterpolo Napoli Lions (2-16) subito dopo hanno giocato APD Dhea Sport. VS SS Lazio Nuoto (2- 27).

Domenica mattina nell’ultima giornata di incontri si è assistito ad una partita di ottimo livello tecnico e di sano agonismo tra la SS Lazio Nuoto (campione d’Italia 2021) VS GLS Waterpolo Napoli Lions (campione d’Italia 2022) che ha visto prevalere la squadra Campana GLS Waterpolo Napoli Lions (8 – 6) in una partita avvincente piena di colpi di scena e di tecnica sopraffina.

Ha chiuso la giornata del campionato la partita tra Mo.Cri.Ni. Linus Palermo VS APD Dhea Sport (14 -23) anche questa avvincente che conferma la crescita della disciplina.

Al termine di ogni partita lo staff FINP ha voluto premiare il Miglior Atleta della partita (MVP) per dare un ulteriore gratificazione ai ragazzi che durante la partita hanno ben interpretato il ruolo e l’incontro.

E quindi sono stati premiati:

GLS Waterpolo Napoli Lions VS APD Dhea Sport Acunzo Antonio (10) Dhea Sport

SS Lazio Nuoto VS Mo.Cri.Ni. Linus Palermo Cecconi Matteo (6) Lazio Nuoto

Mo.Cri.Ni. Linus Palermo VS GLS Waterpolo Napoli Lions Di Santo Giacomo (7) Mo.cri.ni

APD Dhea Sport. VS SS Lazio Nuoto Alibrandi Lorenzo (7) Lazio Nuoto

GLS Waterpolo Napoli Lions VS SS Lazio Nuoto Rollo Stefano (1). Napoli Lions

APD Dhea Sport. VS Mo.Cri.Ni. Linus Palermo Izzo Rossella (9) Dhea Sport

La classifica finale al termine del girone di andata del Campionato Italiano di Serie “A” di Pallanuoto Paralimpica è la seguente:

GLS Waterpolo Napoli Lions punti 6

SS Lazio Nuoto punti 4

APD Dhea Sport Pozzuoli Punti 2

Mo.Cri.Ni. Linus Palermo Punti 0

Appuntamento al girone di ritorno che si giocherà tra un mese (20 e 21 Maggio 2023) e solo al termine del girone di ritorno si vedrá chi accederà alla FINAL SIX del 15-18 Giugno per l’aggiudicazione del titolo di Campione d’Italia 2023.

La crescita della disciplina è agli occhi di tutti gli addetti ai lavori che da tre anni stanno alacremente lavorando per promuovere la neo nata disciplina natatoria della FINP.

Sotto questo principio si vedono anche nuove squadre che seppure con tecniche meno avanzate stanno portando avanti il lavoro che la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico sta supportando ed in cui crede molto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)