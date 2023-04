Coinvolgente la manifestazione al Castello di Savoia di Lucania con artisti, poeti, musicisti, esponenti della cultura! Ecco le foto

A Savoia di Lucania Giornata Mondiale dell’Arte.

Il Castello di Savoia di Lucania, riaperto al pubblico, si è confermato uno straordinario contenitore culturale, ospitando una manifestazione molto ricca di artisti, poeti, musicisti, esponenti della cultura, in occasione de “La giornata Mondiale dell’Arte” (“World Art Day”).

L’evento organizzato dalla prof. Yvette Marie Marchand insieme al pittore-poeta Alberto Barra è nata da una intuizione di Novellara Capoluongo Pinto, Presidente dell’Associazione Culturale Universum Basilicata.

Per la musica, si sono esibiti Antonio Bruno (musicista e compositore) insieme a Carlo Ostuni, una giovane cantante Eleonora Catalani accompagnata da Giuseppe Onorati, per la pittura una giovane pittrice Anna Giannico, Giuseppe Ligrani (ha recentemente allestito una mostra permanente di scultura e pittura a Palazzo Arcieri di San Mauro Forte) per la scultura e poi molti poeti e scrittori venuti anche da fuori regione (Emilia Romagna, Puglia, Umbria).

Ha presentato la serata la prof. Marchand, già professore dell’Università di Perugia, testimonial del patrimonio turistico-culturale della Basilicata, ” moderna musa” di incontaminazione di culture e di conoscenza” che da tempo è impegnata per la valorizzazione del patrimonio culturale lucano, insieme alla giornalista Carmen De Rosa.

La Sindaca, Rosina Ricciardi, ha ospitato la manifestazione con la presenza di Michele Laurino, Sindaco di Sant’Angelo Le Fratte co-partner nell’evento che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Potenza con l’impegno del Sindaco Guarente e dell’Assessore alla Cultura Stefania D’Ottavio.

La serata, di alto livello culturale, è stata seguita da un foltissimo pubblico (posti in piedi) rimasto coinvolto.

I promotori, Alberto Barra e Yvette Marie Marchand hanno annunciato l’intenzione di riproporre la manifestazione, con di volta in volta diversi contenitori, tutti gli anni.

Sottolinea emozionato l’artista Alberto Barra:

“Ho visto il Castello Baronale di Savoia di Lucania risvegliarsi con tutti i noi tra tele, sculture, colori, musica e grade poesia.

Ho visto la Sindaca Rosina Ricciardi sorridere felice a tutti noi e tanta professionalità da parte di che ha passato notti insonni per organizzare e fare realizzare la bellissima manifestazione e tutti i collaboratori che hanno mosso le vele insieme per poi timonare la barca delle arti e per farla approdare nei nostri cuori.

La Giornata Mondiale dell’ Arte si e compiuta tra applausi e sorrisi”.

