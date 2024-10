Potenza: in visita Giuseppe Grezzi, esperto della mobilità di Valencia. Ecco l’incontro

Oggi 25 ottobre 2024 alle ore 15:00 sarà in visita a Potenza Giuseppe Grezzi, esperto della mobilità, nel Palazzo di Città in piazza Matteotti.

Nato a Latronico, e dopo un periodo di studi a Napoli, si è trasferito a Valencia dal 2000, dove è stato assessore alla Mobilità per due consiliature.

Recentemente intervistato dalla trasmissione Report, ha spiegato come durante i suoi 8 anni di mandato nel governo della città spagnola che conta 800.000 abitanti, si è impegnato per la realizzazione di 75 chilometri di piste ciclabili, ha aumentato il budget del trasporto pubblico del 50%, ha così ottenuto una riduzione del 10% delle auto private in circolazione, restituendo 150.000 metri quadrati ai cittadini, tra aree pedonali e spazi aperti al pubblico.

Già dal 2019 ha introdotto il limite di velocità in città a 30 km/h, disposizione poi mutuata in tutta la Spagna.

Tra le altre iniziative ha vivere l’esperienza di percorrere il centro storico su una sedia a rotelle, comprendendo le difficoltà quotidiane delle persone con disabilità e, a seguito di questo, ha ritenuto necessario rafforzare ulteriormente il suo impegno per una città più inclusiva.

In sintesi – spiega l’assessore Beneventi che l’ha invitato a Potenza – è riuscito a concretizzare tre obiettivi di grande rilievo per qualsiasi Amministrazione: aria più pulita, meno incidenti, maggiore accessibilità.

Con il sindaco Telesca siamo felici di poter ospitare quello che da molti è ritenuto come un autentico ‘visionario’ della mobilità, che è riuscito a tradurre in azioni concrete una serie di idee che hanno contribuito a fare di Valencia una delle città più conosciute e apprezzate al mondo”.