Potenza, incendio in corso in provincia: intervento aereo dei Vigili del Fuoco, 14 unità, Carabinieri e Polizia locale sul posto

I Vigili del fuoco di Potenza, in data odierna, alle ore 13:00 circa, sono intervenuti in contrada San Cataldo, nel Comune di Bella, per sedare un incendio tra il bosco e le sterpaglie.

Sono giunti sul posto con il personale dei distaccamenti di Pescopagano e Melfi ed il supporto della sede centrale.

Il Dos ha subito attivato l’intervento aereo: ad operare, due elicotteri ed un canadair.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con due autopompe, tre fuoristrada ed un’autobotte, per un totale di 14 unità.

L’incendio è ancora attivo.

Sul posto anche Carabinieri, Polizia Locale e Volontari.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)