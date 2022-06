Anas rende noto che sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” il traffico è temporaneamente rallentato in entrambe le direzioni, in località Acquafredda nel comune di Maratea (km 226), provincia di Potenza, per incidente.

Nello sbandamento autonomo, un motociclista è rimasto ferito.

Raccomandiamo la massima prudenza.a

