Incidente nelle campagne della provincia di Potenza.

Una donna nel pomeriggio, per cause da chiarire, è rimasta incastrata nel motozappa che il marito stava guidando all’interno del terreno di proprietà a Francavilla in Sinni.

Necessario l’intervento dell’eliambulanza che ha trasferito la signora all’Ospedale San Carlo.

Tempestiva anche una squadra dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti.

