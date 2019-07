Potenza: incontro con i vertici della Regione per “garantire adeguata accoglienza ai lavoratori stranieri”. I dettagli

In data odierna, nel Palazzo del Governo di Potenza, si è tenuto il Tavolo di coordinamento regionale contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Alla guida dei lavori, il Prefetto Annunziato Vardè.

All’incontro hanno partecipato:

il Prefetto di Matera Martino;

i Sindaci delle aree interessate;

i rappresentanti della Regione Basilicata;

le Forze dell’Ordine di Potenza e Matera;

il Comando dei Vigili del Fuoco della provincia di Potenza;

i delegati dell’Ispettorato territoriale del Lavoro di Potenza – Matera, dell’ASP e dell’I.N.P.S.;

i segretari delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

gli esponenti delle associazioni datoriali di categoria e del volontariato sociale.

L’organismo è stato convocato:

“al fine di concordare, in vista dell’approssimarsi del periodo di raccolta dei prodotti ortofrutticoli stagionali, l’adozione di alcune misure necessarie sia a garantire un’adeguata accoglienza dei lavoratori stranieri nel territorio regionale – segnatamente nell’Alto Bradano e nel Metapontino – sia a prevenire la creazione di insediamenti abusivi, nonché per contrastare il fenomeno di utilizzo irregolare o illecito della manodopera.

Il Prefetto Vardè , richiamando gli esiti della riunione del Tavolo di coordinamento provinciale tenutasi nei giorni scorsi, ha illustrato, sulla scorta di quanto attuato nelle passate stagioni, alcune delle attività finalizzate ad accogliere i lavoratori stagionali ed ha formalizzato la costituzione di una task force per assicurare il migliore coordinamento dei servizi di contrasto al fenomeno del caporalato, sia sotto il profilo della prevenzione che ai fini dell’applicazione delle sanzioni in caso di violazioni.

Ha precisato, inoltre, che sarà aperto, possibilmente entro la prima metà del mese di Agosto, il centro di accoglienza temporanea all’interno dell’immobile di proprietà della Regione Basilicata, sito nel Comune di Palazzo San Gervasio.

Il Prefetto ha confermato l’adozione delle misure concernenti il punto salute da parte dell’ASP, dedicato ai lavoratori extracomunitari, il front office del Centro per l’impiego, nonché l’apertura di un info point nel Comune di Lavello.

Per l’area del metapontino, il Prefetto di Matera Martino ha rilevato che la presenza di lavoratori migranti regolari, integrati con le comunità locali, è cospicua e diffusa durante tutto l’anno, per l’intensiva coltivazione di diverse tipologie di prodotti ortofrutticoli.

Il Prefetto Martino ha, tuttavia, evidenziato che da circa un anno alcune centinaia di lavoratori extracomunitari hanno occupato abusivamente dei capannoni industriali nell’area Felandina del Comune di Bernalda e per i quali bisognerà reperire soluzioni abitative alternative, utilizzando possibilmente immobili di proprietà della Diocesi e della Città della Pace di Scanzano Jonico.

Tutti i componenti del Tavolo sono intervenuti sull’argomento per apportare, ognuno per la parte di specifica competenza, il proprio contributo.

In conclusione, su proposta del Prefetto Vardè, è stato costituito un ristretto organismo tecnico regionale, che si riunirà lunedì 29 p.v., per la organizzazione di dettaglio di tutti i servizi riferiti all’accoglienza e in particolare per la definizione del trasporto dei lavoratori dai luoghi di domicilio ai luoghi di lavoro”.