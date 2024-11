Potenza: Italo Marsico è il nuovo Presidente della Consulta Provinciale Studentesca. Congratulazioni!

Il 9 novembre 2024 l’Assemblea plenaria della Consulta provinciale degli studenti di Potenza, composta dei rappresentanti degli studenti da tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di Potenza, ha eletto Italo Marsico, già Rappresentante degli studenti del Liceo “Walter Gropius” di Potenza e nello scorso anno Presidente della Commissione edilizia e trasporti, quale nuovo Presidente della Consulta.

Nel corso del suo intervento di candidatura il neoeletto Presidente Marsico ha esposto la necessità della Consulta studentesca, di cui ha evidenziato fortemente il ruolo di <<istituzione politica>>, di tornare ad essere un soggetto politico attivo del territorio, operante in tutti gli ambienti sociali e interessato ai temi pubblici e politici.

Nel corso dell’intervento ha trattato i temi dell’edilizia scolastica, definita da lui in una <<deprimente condizione>>, della questione petrolifera, segnalando i pericolosi effetti negativi dell’inquinamento sulla popolazione scolastica e/o residente dei comuni soggetti a detto inquinamento, della questione del caro-scuola, denunciando l’aumento dei prezzi del materiale didattico finalizzato al supporto dell’industria del libro e dannoso per gli studenti e le relative famiglie, soprattutto al meridione e soprattutto in Basilicata, del contrasto alla criminalità giovanile e alla mafia, di cui ha ribadito fortemente l’esistenza e la dannosità sul territorio regionale, inquadrati come obiettivi del programma della sua presidenza, e dell’antifascismo, che ha definito come uno dei principi fondamentali di tutte le istituzioni politiche e, di conseguenza, anche della Consulta.

In una nota il Presidente della Consulta uscente, Simone Carcuro, ha dichiarato:

“Le Consulte Studentesche sono un risorsa indispensabile di cui la Basilicata ha un estremo bisogno.

È stato un onore, di cui sarò sempre enormemente grato a tutte e tutti, aver presieduto quest’organismo in un anno che ha irrimediabilmente segnato un nuovo approccio rispetto alle nuove generazioni nel nostro territorio e non solo. Buon lavoro a Italo Marsico, nuovo Presidente della Consulta Provinciale Studentesca di Potenza e a Sanya Bonelli della CPS di Matera che presiederà le Consulte Studentesche della Basilicata.

Non c’è niente di più bello che passarsi il testimone tra giovani generazioni e di farlo con entusiasmo e passione per il proprio territorio. C’è tanto da fare, auguri a tutte le studentesse e gli studenti eletti ad ogni livello in regione che sapranno rappresentarci al meglio distinguendosi sempre per impegno e determinazione nell’affermazione dei diritti della comunità studentesca lucana”.

Su proposta di Marsico, elette anche la sua Vicepresidente: Ludovica Moreschi, già Rappresentante degli studenti del Liceo classico di Potenza, e la Segretaria della Consulta: Francesca Cerone, già Rappresentante degli studenti del Liceo artistico, musicale e coreutico di Potenza.