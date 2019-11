Potenza: “La città presenta uno stato di evidente degrado per quanto riguarda l’illuminazione pubblica”, le parole…

“La città di Potenza presenta uno stato di evidente degrado per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, carente in diverse zone”.

Massimiliano Di Noia, capogruppo della lista civica Guarente, ha posto la questione all’attenzione del Sindaco della città, Mario Guarente, dell’assessore Fernando Picerno e del presidente del Consiglio comunale Francesco Cannizzaro.

Di Noia ha sottolineato:

“l’importanza di procedere a risolvere un problema che riveste una certa urgenza.

Sono state numerose le segnalazioni giunte dai cittadini che evidenziano in diversi punti della città una visibilità notturna molto ridotta così da mettere a rischio la loro sicurezza e incolumità.

Non è importante fornire un report delle zone in cui il problema è presente, così come ha fatto l’opposizione, in quanto si conoscono, ma è fondamentale giungere a una soluzione.

Ci siamo resi portavoce delle tante segnalazioni giunte dai cittadini, facendoci carico di attenzionarle nelle sedi opportune i mezzi necessari per risolvere e monitorare con una certa costanza le criticità presenti nel capoluogo, attraverso una ricognizione accurata degli impianti di illuminazione oltre ad assicurare una puntuale manutenzione.

Lodevole l’intervento dell’assessore Picerno che ha mostrato vivo interesse accogliendo positivamente la richiesta, stanziando dei fondi per risolvere celermente la questione”.