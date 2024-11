Potenza, la lista “Infermieri in Ordine” ha raccolto il maggior numero di consensi riconfermandosi alla guida dell’Ente. Auguri di buon lavoro

All’esito delle elezioni per il rinnovo delle cariche dell’Ordine delle Professioni infermieristiche di Potenza la lista “Infermieri in Ordine” ha raccolto il maggior numero di consensi riconfermandosi alla guida dell’Ente.

In una nota la Presidente dell’Opi Potenza Serafina Robertucci, nel ringraziare i colleghi che hanno voluto riporre nuovamente la fiducia nella squadra di “Infermieri in Ordine”, ha anche ringraziato i componenti della lista “Costruiamo il Futuro” consapevole dell’importanza del confronto che anima la democrazia e che può generare nuove idee per il bene degli iscritti.

Robertucci ha sottolineato:

“È con profonda gratitudine e sincera emozione che desidero ringraziare tutti voi, iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Potenza, per la fiducia che avete rinnovato alla lista “Infermieri in Ordine” nelle recenti elezioni.

La competizione con la lista “Costruiamo il Futuro” è stata un’occasione per dimostrare quanto il nostro Ordine sia ricco di idee, energie e visioni costruttive per il futuro della nostra professione.

A tutti i colleghi che hanno partecipato attivamente, candidandosi, votando o semplicemente contribuendo con il loro interesse, va il mio più sentito ringraziamento.

La conferma della nostra lista rappresenta per noi un riconoscimento del lavoro svolto fino ad oggi, ma anche una responsabilità che siamo pronti ad affrontare con dedizione e impegno.

Continueremo a lavorare per valorizzare il ruolo dell’infermiere, tutelare la nostra professione e promuovere iniziative che rispondano alle esigenze della comunità infermieristica e del territorio.

Un ringraziamento particolare va ai componenti della lista “Costruiamo il Futuro”, che con la loro partecipazione hanno arricchito questo momento elettorale, offrendo spunti e stimoli preziosi per migliorare il nostro operato.

Il dialogo, la collaborazione e la condivisione rimangono per noi valori imprescindibili.

Insieme, siamo certi di poter costruire un futuro all’altezza delle aspettative e delle sfide che ci attendono”.