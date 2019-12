Potenza: la Piazza si “spoglia” dei pali per il Capodanno Rai. Siete pronti?

Siamo ormai nel pieno delle festività natalizie e la nostra città si sta preparando per accogliere il concertone di Capodanno “L’anno che verrà” in diretta nazionale su Rai 1 direttamente dalla nostra Piazza Mario Pagano.

Per l’occasione infatti, come nel 2016, la piazza sta per essere totalmente “spogliata” dei suoi luminosi pali artistici, per fare il maggiore spazio possibile al palco.

I pali ritorneranno al loro posto alla fine delle festività natalizie.

Nel frattempo, continuano a ricorrersi le polemiche per le luminarie in città, non ancora montate ma in procinto di illuminare al meglio il Centro Storico.