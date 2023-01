Potenza: la ragazze della PM Volley pronte a scendere in campo. In bocca al lupo

La PM Volley Potenza scende in campo sabato pomeriggio a Bari in casa della Don Milani Volley per la dodicesima giornata di campionato.

La formazione di coach Marco Orlando è reduce dalla sconfitta per 3-2 in casa contro Zest Terlizzi e ha conquistato un punto importante nonostante le tante difficoltà di organico.

Partita non semplice per le potentine che dovranno ancora fare i conti con alcune indisponibilità e ciò porta la gara ad essere tra le più difficili della serie.

Commenta il tecnico rossoblù Marco Orlando:

“E’ una partita molto difficile nonostante la classifica dica altro , soprattutto in casa è forte e gioca su un campo ostico, ha avuto un po’ di sfortuna e non vale la posizione di classifica che occupa.

Noi ci ritroviamo in una gravissima carenza di organico”.

Intanto la società si è mossa per rinforzare il roster ed ha chiuso l’accordo per il primo tassello, si tratta del gradito ritorno della centrale classe 1990 Angelica Muscillo di grande esperienza e che nelle passate stagioni ha vestito la maglia della PM Volley in B2 e Serie C.

Chiosa coach Orlando:

“Sono contento per Angelica (Muscillo, nda) che avrei voluto già ad inizio stagione con noi e no vedo l’ora che sia disponibile per scendere in campo”.

