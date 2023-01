Basilicata: voragine in pieno centro! I dettagli

Attimi di paura nel centro abitato di Montalbano Jonico dove una grossa voragine si è aperta in strada, in via sant’Antuono, a ridosso di un’abitazione .

Il marciapiedi di accesso a quest’ultima è sparito nella voragine.

In via precauzionale 6 famiglie sono state sgomberate.

La strada è stata chiusa al traffico.

Sul posto sono il tempestivo intervento dei tecnici del Comune e della la Polizia Municipale per accertare causa dell’accaduto.

Successivamente si procederà ai lavori di messa in sicurezza della zona.a

